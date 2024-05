MARTORELLI A RFV, Italiano non ha colpe sul gol del Brugge

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Giocondo Martorelli, operatore di mercato, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola, ripartendo dalla sfida di ieri sera tra Fiorentina e Club Brugge e dall'errore di Ranieri e di Quarta in occasione del secondo gol belga: "È stato l'epilogo di una partita che poteva svilupparsi in modo diverso. Sono d'accordo con Italiano per una cosa che non ha detto in modo esplicito: senza quell'errore, il risultato poteva essere molto più largo e poteva andare più tranquilla in Belgio per il ritorno. L'errore è stato gravissimo, di concetto, che ha pregiudicato un risultato che poteva essere più "tranquillizzante" per la Fiorentina. Purtroppo spesso si colpevolizza il mister, ma qui si parla di errori individuali, Italiano non ha nessuna colpa sul gol di Thiago. Hanno sbagliato i calciatori. Il Brugge in quel momento ha trovato convinzione e maggiore autostima visto il pareggio in inferiorità numerica.

Per fortuna è arrivato il gol vittoria, ma sarà una partita difficile. Mi aspettavo però un Brugge più competitivo. Ha lacune molto importanti in difesa, soprattutto nel portiere. Penso che questa sia una qualificazione alla portata dei viola, anche perché con un po' di attenzione in più ieri sera poteva di fatto già averla raggiunta. La Fiorentina si merita questa finale, la squadra è sempre viva, non dà segnali di preoccupazioni particolari e quindi sono fiducioso".