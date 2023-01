MARTORELLI A RFV, Cabral ancora titolare o lo "ammazzi"

Ospite negli studi di Radio Firenzeviola, l'agente Giocondo Martorelli ha parlato dell'attualità viola e di mercato. Ecco le sue parole: "Ikoné sbaglia molto dopo aver fatto una cosa buona non centra la porta. Ieri c'è stato un buon primo tempo finché ci sono stati ritmi alti e energie, anche perché il Monza avesse una squadra senza equilibrio a differenza della ripresa. Gli aspetti positivi di ieri sono Bianco titolare e il rientro di Castrovilli.

Cosa pensa di Cabral? Il brasiliano è un buon investimento, può crescere e migliorare perché ha qualità ma deve ancora pulirsi e imparare nella scelta decisiva. Poi devi avere tranquillità e autostima, deve avere insomma la fiducia. Se ripartirà dal primo minuto? Se non lo vuoi ammazzare sì, perché tutti hanno bisogno di sentire la fiducia addosso soprattutto nei suoi momenti positivi.

Investimenti sul mercato oltre al Viola Park? E' importante gettare basi con strutture che restano e migliorano la cantera, poi però servono giocatori importanti anche perché la storia dice che i club che portano a casa trofei sono quelli che mettono risorse ingenti nel progetto".

Cosa farebbe con Amrabat? Finché non arrivano offerte concrete ad una società è del tutto inutile parlarne. Sono abbastanza sicuro che per ora non ne sono arrivate sul tavolo dei viola. Quando uno fa bene cerca di ottenere il massimo ed è normale che se ne parli in ottica di big. Poi bisogna vedere qual è l'ottica della società, se trattenere giocatori bravi o cederli di fronte ad offerte ma per me resta a gennaio. Fino alla pausa è stato tra i migliori e dopo un mondiale del genere l'autostima cresce e ti fa giocare senza dover dimostrare nulla e dunque giocare con più serenità.

In difesa? Farei qualcosa a destra. E' diversi anni che la Fiorentina tenta di migliorarla in maniera definitiva. I giocatori arrivati non erano non validi ma non tali da diventare punti fermi. Sull'esterno destro serve un giocatori che te lo elevi".

Demme? Penso che il giocatore non si sposti se non ha garanzie di giocare, altrimenti resta a Napoli dove si gioca la Champions e gioca per lo scudetto"