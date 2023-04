MARTORELLI A RFV, Amrabat da cedere se arriva offerta

FirenzeViola.it

Giocondo Martorelli a Radio FirenzeViola

L'agente Giocondo Martorelli ha parlato degli ultimi temi di casa Fiorentina ai microfoni di Radio Firenze Viola: "L'esempio che serve fiducia è Cabral. Quando ha avuto spazio e modo di conoscere il nostro calcio ed ambientarsi, ha dimostrato di avere valori positivi e margini di miglioramento notevoli, vista l'età. Lo stesso vale per Ikone e per altri che attraversano magari momenti non positivi: se hai qualità, verranno fuori".

Chi farebbe partire tra Amrabat e Nico Gonzalez?

"Amrabat. Già a gennaio c'erano possibilità dopo il Mondiale, una vetrina straordinaria. Le attenzioni su questo calciatore sono reali e non escludo che, continuando a far bene e se la Fiorentina dovesse raggiungere un obiettivo in Europa, possa arrivare ancora più lustro e un'offerta importante. In quel caso la Fiorentina deve prenderla in considerazione: a differenza di gennaio ci sarà la possibilità di aver individuato un sostituto, qualcuno che possa persino migliorare. Gli uomini mercato staranno già valutando".

Potrebbe essere Nico Dominguez?

"Conoscendo come lavora Pradè, c'è possibilità che si vada a spaziare a livello mondiale su questo tipo di ruolo. Sono convinto che si stanno già muovendo, i nomi non li so".