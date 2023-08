MAROCCHINO A RFV, Amrabat-Juve è la svolta. Locatelli non è nel suo ruolo

FirenzeViola.it

Domenico Marocchino a Radio Firenze Viola

Domenico Marocchino, ex calciatore, ha parlato a Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al Centro: "L'idea di Amrabat alla Juve mi piace molto, soprattutto perché secondo me si sta parlando di un giocatore somigliante a Kanté. Inoltre è necessaria la presenza di Amrabat perché continuo a sostenere che Locatelli posizionato in mezzo al campo è in un ruolo che non è suo, per il quale sarebbe più adatto il centrocampista viola".

Cosa pensa di Arthur sulla base di quelle che sono state le sue prestazioni nelle amichevoli?

"Secondo me non ha molto senso valutare i giocatori sulla base delle amichevoli, perché comunque si sta parlando di partite che sono più una forma di allenamento e preparazione che altro. Detto ciò faccio i miei complimenti a Vincenzo Italiano per il modo in cui sta facendo giocare la Fiorentina".

Molti tifosi viola scherzano associando il caso di Amrabat alla juve a quello che fu anni fa il trasferimento di Felipe Melo. Lei cosa ne pensa?

"Felipe Melo mi ricordo che era un giocatore molto aggressivo, anzi eccessivamente. Non sono molto d'accordo su questa sorta di analogia tra lui e Amrabat".