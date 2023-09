MARINO A RFV, Lopez assomiglia a Pizarro, ha personalità

FirenzeViola.it

© foto di Nicolò Campo/Image Sport

L'allenatore Pasquale Marino è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante "Palla al centro". Queste le sue dichiarazioni:

Come si gestisce un centrocampo come quello della Fiorentina?

“Sicuramente c’è un equilibrio importante con l’arrivo di Maxime Lopez. Adesso ci sono due registi, che sanno organizzare molto bene il gioco. Lopez mi piace, ha personalità. Col recupero di Barak sarà un centrocampo di spessore. Ci sono delle alternative valide, che saranno importanti visto anche l’elevato numero di gare”.

Prosegue: “La qualità a centrocampo è importante, la Fiorentina sa palleggiare. Lopez assomiglia a Pizarro per personalità. Conterà l’equilibrio di squadra e la viola lo potrà fare molto bene”.

Sulla sosta: “Non è facile preparare le partite perché molti giocatori partono per le gare con le nazionali. Quando non lavori col gruppo completo, devi provare nuove cose, puoi approfittarne però per concentrarti su chi resta”.

Beltan e Nzola potrebbero giocare insieme?

“Dipende dall’atteggiamento tattico. La squadra dovrebbe reggere l’impatto delle due punte. Ci sono i pro e i contro; con due punte hai più forza in area. I compagni sanno come vanno serviti gli attaccanti, col lavoro riusciranno a porre fine a questi problemi. I centravanti devono essere serviti bene e loro devono far gol. Secondo me arriverà il loro momento, perché il vizio del gol ce l’hanno. Adesso ci sta che non tutti siano al top della forma. La gara con l'Inter è da cancellare, ma a Genova e il primo tempo col Lecce sono stati ben disputati dalla squadra di mister Italiano”.