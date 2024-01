MARINELLI A RFV, Serve un asso nella manica di fine mercato

FirenzeViola.it

Giulio Marinelli a Radio Firenze Viola

Dopo la "fumata bianca" dell'operazione Zerbin-Monza, Giulio Marinelli, avvocato ed agente del calciatore, ha parlato così ai microfoni di Radio Firenzeviola:

" E' un prestito secco, come sapete bene con il Napoli è sempre difficile trattare. Non c'erano le basi giuste per giungere ad un possibile diritto di riscatto. Spero che Alessio possa dimostrare il suo potenziale. Ieri sera abbiamo cenato con Galliani, il mister ed altri componenti della società; Alessio ha parlato molto con Palladino, sono sicuro che possa stimolarlo al meglio. Sono orgoglioso della gavetta che ha fatto Alessio, i 4 anni di Serie C lo hanno sicuramente fortificato fisicamente e psicologicamente. Adesso spero dimostri definitivamente le sue qualità, è pronto".

A proposito del mercato Viola:" Parto dalla cronaca: La Fiorentina è agli ottavi di Conference, quarta in campionato e deve sfidare l'Atalanta in Coppa Italia per un posto in finale. Sta facendo una stagione eccellente, perché dunque non intervenire subito con due tre acquisti di grande livello? Si risparmierebbe soldi e tempo. Aspettare la fine del mercato è utile solo se si ha un asso nella manica ed io me lo auguro.

La Fiorentina negli ultimi anni ha cambiato tanti centravanti senza trovare quello che riesca a sopportare il peso della maglia numero 9. Se i dirigenti credono in Beltran devono comunicarlo con forza per rafforzare la posizione del ragazzo, altrimenti bisogna andare su un profilo nettamente più forte dell'argentino e non leggermente.