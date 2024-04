MARIANELLA A RFV, Il vero problema ora è la punta

FirenzeViola.it

Massimo Marianella a Radio FirenzeViola

Il giornalista di Sky Sport, Massimo Marianella, è intervenuto a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola a due giorni dal suo compleanno: "Avrei voluto raccontare a mio padre che a un certo punto mi è arrivato il messaggio di auguri di Giancarlo Antognoni. Mi ha fatto ripensare a me da bambino, quando lo vedevo come un grande idolo".

Come valuta la sconfitta contro la Juventus?

"La partita di ieri a mio giudizio non si scosta da quello di tanti altri, nel senso che la Fiorentina ha regalato un tempo. Non sono d'accordo con le critiche a Italiano: a questa squadra manca personalità, un problema che a volte viene mascherato dall'orgoglio. Ma non è un caso che questa squadra ogni tanto parta lenta. E' una squadra poco reattiva. Italiano ha provato a cambiare, ad aggiustare. Ma la scelta di Barak dal primo minuto mi ha fatto pensare "finalmente". Meritava secondo me una possibilità. E poi un minimo di rotazione questa squadra deve farla. Si sono visti anche i limiti della Juventus nel secondo tempo. E sono d'accordo con i commenti negativi su Nico Gonzalez, perché è il più forte della rosa e ogni spiegazione, oggi, è un alibi".

E' vero che la Fiorentina ha scelto le coppe?

"Bisogna capire qual è l'idea di Italiano per la partita di Plzen. Che è una gara chiave. Onestamente in questo momento non puoi evitare di scegliere, anche inconsciamente. C'è un bisogno fisico di un trofeo: c'è almeno una generazione e mezzo di ragazzi tifosi viola che non hanno visto un bus scoperto e non sono scesi in strada con le bandiere. Quindi, ok la Juve che la storica rivale, ma per me la partita di Plzen conta di più. Vorrei aggiungere un cosa".

Prego.

"Il problema vero di questa Fiorentina è che non ha un centravanti. Belotti fa un grande lavoro, interpreta il ruolo di numero nove rispetto a Nzola e Beltran, ma serve uno che fa gol e sia il punto di riferimento là davanti. Ci si domanda chi deve giocare fra Parisi e Biraghi, poi però non ci si accorge che manca una punta".

