MARIANELLA A RFV, Conference importante. Palladino...

Il noto commentatore Sky Massimo Marianella è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento", per parlare dell'imminente sfida di Conference League tra i viola e il Puskas Akademia: "L'Europa ha un profumo di grandezza e di DNA che appartiene alla storia di questa società. La Conference resta una competizione importante, che ha fatto vivere ai tanti tifosi viola notti che resteranno nella storia. E' chiaro che quest'anno il sapore è dolceamaro per non aver vinto il trofeo ad Atene".

Su Palladino: "E' un ottimo comunicatore e lo si vede da come gestisce le conferenze stampa e da come gradisca questi momenti di confronto. Quello che ho percepito dalle sue parole e da quelle di Ranieri è che per loro questa Conference League è molto importante. Per lui sarà anche il debutto e non sarà facile, va ad ereditare il testimone di un allenatore che ha fatto due finali, ma posso dire che ha studiato benissimo l'avversaria. Immagino una formazione dove non ricorrerà a troppe rotazioni".

Su De Gea: "Domani partirà titolare. E' un portiere che porta con sè una storia e una dote di leadership e di personalità che forse mancava. Può fare la parata che ti salva la partita. Oltre a lui credo giocheranno Ranieri e Pongracic".

