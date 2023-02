MARIANELLA A RFV, Capisco Commisso ma...

Massimo Marianella ha parlato a Radio Firenzeviola commentando così le parole di Rocco Commisso: "Vialli mi diceva sempre che avere un centro sportivo nuovo vale almeno 6-7 punti in più, perché incide sulla scelta della Fiorentina da parte dei giocatori. Capisco Commisso che dice di aver ridato vigore al settore giovanile, ha fatto tornare la Viola in Europa, ha provato a fare lo stadio e tante altre cose. Capisco anche che lui sia amareggiato che non gli vengano riconosciute tutte queste cose. Il mondo americano è totalmente diverso: sto partendo per gli USA per andare a seguire il Superbowl, non so quanto Commisso fosse pronto a questa presenza d'amore e di pressione da parte dei tifosi. In America della partita e dei risultati non gliene frega quasi niente, quindi la contestazione non esiste. Però Commisso è diverso rispetto alle altre proprietà americane. Capisco un po' meno la parte della critica ai giornalisti e ai tifosi: non so quanto sia stato il 'Fate ridere' a farlo arrabbiare perché non mi pare gravissimo. Credo che ci sia stata una parte della tribuna che ancora una volta avrà detto cose poco piacevoli e l'arrabbiatura sia arrivata da questo. Commisso dice di stare vicini alla squadra e di aiutarla, ma il tifoso fiorentino è passionale e non si può rimproverare nulla ai veri tifosi viola che hanno seguito sempre la squadra".

Perché c'è questo clima tra Commisso e Firenze?

"Avere una proprietà così è una grande chance per Firenze, ma penso anche il contrario: Firenze è unica nel mondo. Mi dispiace che possa nascere un muro contro muro tra chi ha lo stesso interesse. Ma non siamo lontani da un punto d'incontro, spero. Andare al Franchi è un'esperienza di entusiasmo e di passione, perfino in anni più critici di questi. È il momento di costruire dal punto di vista pratico anche per vincere di nuovo un trofeo".