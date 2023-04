MARIANELLA A RFV, Bravo Italiano. Società coerente

Ascolta l'audio

Massimo Marianella a Radio Firenze Viola

Il giornalista di Sky Massimo Marianella da Cremona è intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola durante "Palla al centro". Queste le sue parole sull'impegno di stasera: "La Fiorentina è più forte ma lbisogna fare attenzione a chiunque. Senza stare a sottolineare che ha già eliminato Napoli e Roma. È stato ripetuto spesso che la Cremonese ha un piede in B e questa per lei è una notte speciale e non ha niente da perdere. Ma la Fiorentina è più forte e sta giocando bene"

C'è il rischio che l'impegno venga sottovalutato?

"Mettere le mani su un trofeo è importante per qualunque giocatore e Italiano ha ricordato più volte che questa partita è rischiosa . È importante non solo per i tifosi, ma per chiunque all'interno della Fiorentina.Nessun giocatore della rosa ha vinto grandi trofei quindi non credo ci sia il rischio che l'impegno sia sottovalutato".

Di Italiano cosa ne pensa?

"A me quello che è piaciuto della sua carriera è che ha fatto sempre un passo in avanti. Con tanti applausi e soddisfazione. Quest'anno ha dovuto affrontare il primo momento difficile della sua carriera e ci ha detto che sa tenere anche in un momento così ed è stato supportato anche dalla società. Ho sottolineato più volte quanto la società sia stata coerente, anche a gennaio quando io stesso pensavo fosse necessaria una punta. Anche su Italiano è stata coerente".