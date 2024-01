MAREGGINI A RFV, Viola con le big vendono cara la pelle

Ascolta l'audio

Gianmatteo Mareggini a Radio FirenzeViola

L'ex portiere viola Gianmatteo Mareggini è intervenuto a Radio Firenzeviola a "Viola Week end" che ha parlato della sfida tra Fiorentina e Inter: "Mi aspetto una bella partita, avvincente e sono sicuro che la Fiorentina per orgoglio e capacità dimostrati con le grandi venderà cara la pelle e l'Inter dovrà stare attenta anche se mi è sembrata una squadra in palla. Non è una gara facile ma la Fiorentina ci ha abituati ad alti e bassi e speriamo ci sia un trend positivo che dia il via ad un bel campionato".



Quale atteggiamento si aspetta? "Mi aspetto un atteggiamento con meno spettacolo e con una squadra più attenta, perché ha giocatori difensivamente ottimi ma quando vai a fare un gioco troppo offensivo hanno dimostrato che non è nelle loro corde, meglio in ripartenza. Perché permetterle all'Inter con Lautaro non sarebbe producente

Giudizio su Terracciano? "Ha portato punti alla squadra e quando un portiere fa questo bisogna fargli i complimenti. E' sempre stato un ragazzo serio e si è comportato bene nel gruppo che lo riconosce. La mano di Savorani? Se pensi alle scorse stagioni, mi sembra che abbia alzato l'asticella perciò sarà merito anche di Savorani. Hanno fatto bene a tenerlo e si vede che ha la fiducia di Italiano che è importante per un portiere".

E su Christensen? "Mi piace il carisma, altrimenti la tecnica serve a poco. E' guascone in senso buono poi non diamo giudizi affrettati, andiamo avanti con fiducia".