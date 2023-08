MAREGGINI A RFV, Terracciano? Dipende dalle richieste

FirenzeViola.it

Gianmatteo Mareggini a Radio Firenze Viola

Intervenuto a Radio Firenzeviola durante 'Viola Amore Mio', l'ex portiere Gianmatteo Mareggini ha parlato così di Terracciano e della situazione portieri della Fiorentina: "Per prendere portieri di interesse pubblico ci si muove prima. A fine mercato ti devi accontentare. So che non è bello dire così ma è un azzardo. Per Vicario era complicato anche l'anno scorso perché erano a cifre difficili da raggiungere. L'Empoli lavora sempre in maniera egregia anche sui portieri e uno come Caprile, che arriva dal Bari, viene da un campionato strepitoso. Lo dico anche dopo una prima di campionato non ottima. Bisogna guardare oltre: io scommetto che questo ragazzo si consacrerà ad Empoli".

"A Firenze però non è semplice giocare in porta. Se ti sei stancato di navigare tra il settimo e il nono posto devi fare un investimento importante anche in porta".

"Dipende dalle richieste dell'allenatore che evidentemente vuole tanta impostazione dal basso. Io non sono d'accordo perché si subiscono tanti gol per errori in impostazione".