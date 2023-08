MAREGGINI A RFV, Il portiere deve parare. Christensen...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Gianmatteo Mareggini a Radio Firenze Viola

L'ex viola Gianmatteo Mareggini, ha parlato questa mattina a Radio FirenzeViola, per discutere della situazione portiere in casa Fiorentina: "Christensen è giovane. Io non lo conosco, non è un giocatore 'sulla bocca di tutti', però ha disputato la Bundesliga che è un ottimo campionato".

Secondo lei Italiano come li gestirà inizialmente i due portieri?

"L'anno scorso c'era Gollini, è partito le credenziali da titolare, invece poi è diventato il secondo. È normale che ci sia competizione, ma uno deve essere il titolare e l'altro quello che giocherà meno. Nella mia visione deve essere così".

Christensen è stato scelto anche perché è bravo con i piedi, ma il portiere deve parare.

"Si, lo diciamo da sempre. Ci sono portieri che sanno fare entrambe le cose, ma per me un portiere deve essere prima bravo tecnicamente: nelle uscite, nelle parate... e poi utile nelle scelte tattiche".

Non si capisce perché hanno preso un portiere dall'estero, quando anche in casa abbiamo Cerofolini.

"In Italia abbiamo tantissimi portieri bravi. Ci sono portieri italiani anche bravi che costano poco e sono molto affidabili. Poi se acquistiamo sempre dall'estero i talenti italiano non possono esprimersi e non possiamo valorizzarli".