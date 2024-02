MARCOLIN A RFV, Inter e Viola attaccano con 6 uomini

FirenzeViola.it

Dario Marcolin, ex calciatore e opinionista Dazn, ha analizzato così a Radio FirenzeViola il momento della Fiorentina, ripartendo dalla prestazione contro la Lazio: "Io quando faccio le telecronache me ne accorgo. Due squadre portano sei uomini nell'area avversaria quando attaccano: la Fiorentina e l'Inter. Questo è indice della volontà di andare sempre ad aggredire l'avversario, una mentalità offensiva. Non dipende molto dai moduli: a me non ha stupito lo schieramento contro la Lazio alla fine l'ho visto come una sorta di 4-3-3, una disposizione a specchio rispetto a quella di Sarri. Ma i numeri lasciano il tempo che trovano: un grande mister con Mihajlovic diceva sempre che non esiste un modulo vincente, altrimenti lo userebbero tutti. Quello che fa la differenza nella Fiorentina è la mentalità".

E sul calo avuto nelle scorse settimane da Arthur e Bonaventura: "Una squadra deve mettere in conto un calo all'interno di una stagione fatta di quasi sessanta partite, è normale che ci siano dei cali anche per Arthur e Bonaventura. Guardate cosa è successo alla Roma con Dybala: per due mesi non ha fatto bene, ora è tornato in forma e la squadra gira a meraviglia. Penso possa succedere anche alla Fiorentina a breve, perché giocatori come Arthur e Bonaveuntura hanno un peso specifico simile rispetto a quello di Dybala a Roma".

Stuzzicato sulla possibilità di vedere Martinez Quarta a centrocampo, "alla Stones" del City, Marcolin ha poi risposto così: "Martinez Quarta ha fatto vedere di essere solido ma anche di saper attaccare. Il meglio di sé lo da però dentro l'area più che nella costruzione. Ogni volta che la Fiorentina mette un pallone dentro sui piazzati il primo pensiero è capire dov'è Quarta, che porta sempre il fattore sorpresa in avanti. Se adesso una squadra dovesse comprare Martinez Quarta prende un calciatore completo nelle due fasi, soprattutto per merito di Vincenzo Italiano".

