RFV Marchese: "La Fiorentina deve arrivare in freschezza e fiducia a marzo-aprile, si decide lì. Zaniolo non è un vice Kean"

Giovanni Marchese, ex calciatore ed attuale ct della Nazionale della Sicilia (con cui farà un'amichevole con la Costa d'Avorio B) è intervenuto a "Tempi supplementari" a Radio FirenzeViola per parlare anche di Fiorentina: "E' uno dei momenti più difficili per Palladino, perché Firenze ha altri obiettivi rispetto al Monza. Ma il campionato è ancora lungo e la Fiorentina è ancora tra quelle squadre che ambiscono alla zona Europa. Solo a marzo e aprile si decide e lì la Fiorentina deve arrivare in freschezza e fiducia per cancellare questo momento. Palladino è pacato, ha sempre la battuta pronta e penso che riuscirà a tirare fuori il meglio di sé e della squadra".

Sorpreso che Pongracic sia rimasto fuori, magari può essere per le sue parole? "Non credo che punisca un giocatore in base a quello che dice, magari non l'ha visto bene o aveva bisogno di altre caratteristiche anche perché la Fiorentina in difesa ha una rosa vasta".

Zaniolo può fare il vice Kean secondo lei? "Kean è un ottimo giocatore, importante per la Fiorentina se manca lui manca un pezzo di attacco. Zaniolo per me è più un esterno e non può fare la punta però chi meglio di Palladino può giudicarlo? Ma non ha caratteristiche per la punta di peso, devi cambiare magari modulo e scegliere mezzale che si inseriscano".