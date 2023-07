MARCHESE A RFV, Con Burdisso, Viola farà gran mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Giovanni Marchese, ex difensore del Genoa, parla così a Radio FirenzeViola, nel corso di “Palla al Centro”, commentando l’esordio della Fiorentina a Genova contro i rossoblu: “Non sarà pronta come la Fiorentina. Il Genoa è stato tanti anni in Serie A e sta facendo un buon mercato, credo che farà una squadra non solo per la semplice salvezza, ma per qualcosa di più”.

Come vede Gilardino su una panchina di A?

“Sono veramente felice che gli sia capitata quest’opportunità. Ben vengano piazze e società così, che danno possibilità ai tecnici del settore giovanile. Alberto era già un ottimo allenatore, sono davvero contento per lui”.

Prosegue: “Italiano era già da giocatore un “malato” del calcio. Pretendeva tanto, lui era già un allenatore in campo e lo sta dimostrando anche adesso. Ha delle idee belle e particolari, che vanno anche sposate dalla società. La Fiorentina è stata brava ad aspettarlo”.

Su Amrabat: “È un grandissimo giocatore, mi ricorda un play che per le sue squadre è fondamentale. Andrà sostituito con un grande centrocampista, come era Torreira. Ma Amrabat è davvero tanta roba: gli dai la palla e sai che è in banca. Ma la Fiorentina, facendolo partire, ne prenderà un altro altrettanto forte. Anche perché Italiano pretende e ci metterà del suo”.

Sul difensore: “La Fiorentina ha tutti giocatori veloci e bravi in difesa, per come gioca Italiano servono difensori veloci e che sappiano giocare a pallone. Ormai si trovano tanti difensori che sanno impostare”.

Su Burdisso: “È un altro malato di calcio, che non mollava mai quando giocava. Con lui, la Fiorentina starà studiando grandi cose, soprattutto in Argentina dove c’è un mercato più largo per i ragazzi. Penso che la Fiorentina farà un grande mercato”.