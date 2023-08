MARCHESE A RFV, Beltran-Retegui? Ne parleremo tanto

FirenzeViola.it

L'ex difensore, Giovanni Marchese, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole partendo dal Genoa, prossimo avversario della Fiorentina in campionato: "Il Genoa può fare un bel campionato quest'anno. Cercheranno di ottenere una salvezza che sembra fattibile. Sarà una Serie A divertente e competitiva come tutti gli anni. Non c'è più il gap di prima; ci sono tanti giocatori interessanti e allenatori con idee innovative".

Su Italiano: "Lo conosco da tempo, Italiano ha portato tante innovazioni a Firenze, cerca la perfezione sin da sempre. Esige tanta aggressività dai propri ragazzi, soprattutto nella fase di non possesso. Da quando è arrivato qua, si vedono sempre belle partite, la Fiorentina gioca un bel calcio, anche se questa tipologia di gioco porta qualche rischio in fase difensiva".

Cosa può fare la Fiorentina per cercare di fare quel passo in più che magari è mancato anno scorso?

"Deve mettere più attenzione in fase difensiva, perché a volte si sente troppo "bella" e casca nell'errore. Ha fatto benissimo anno scorso, quest'anno non so dove possa arrivare ma si prospetta un'altra stagione di livello".

Su Retegui e Beltran: "Sono dei giocatori forti, quest'anno parleremo tanto di loro. Sono bravi tecnicamente e sono sicuro che metteranno in difficoltà le difese avversarie. Faranno un bel campionato, senza far rimpiangere le società per il grosso investimento".