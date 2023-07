MARANGIO A RFV, Juve-Uefa-Fiorentina: finale già scritto

FirenzeViola.it

Vincenzo Marangio a Radio Firenze Viola

La Fiorentina attende nei prossimi giorni la risoluzione della querelle Juventus-Uefa. Il massimo organo calcistico europeo deciderà a breve se e come squalificare i bianconeri e di conseguenza se ripescare la Fiorentina. Il punto da casa Juve l'ha fatto poco fa Vincenzo Marangio, giornalista di Radio Bianconera che ha parlato così a Palla al Centro, trasmissione in onda su Radio FirenzeViola: "In Europa stanno ragionando diversamente rispetto a quanto fatto in Italia. Qui prima hanno punito la Juventus, poi si sono accertati dalla pena. La Uefa invece sta prendendo tempo perché vorrebbe che la Juventus rinunciasse di sua sponte alla Conference League. Dall'altra parte la Juventus vuole ridurre i tempi ed accettare la propria pena, facendo a meno di una coppa come la Conference che a Torino non avevano così tanta voglia di fare, evitando così di essere punita in un secondo momento rischiando così di saltare la prossima Champions.

Alla fine credo che in Conference ci andrà la Fiorentina; la Juventus sarà squalificata dalla Uefa senza che si opponga troppo, con i bianconeri che non faranno ricorso. Il finale secondo me è già scritto. La Juve sta già pensando alla Champions 2024-25, la più importante a livello economico di sempre".