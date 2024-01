MANICONE A RFV, Vargas top nel dribblig. Firenze ideale.

FirenzeViola.it

Antonio Manicone - Ex vice allenatore Svizzera a Radio FirenzeViola

L'allenatore Antonio Manicone, ex collaboratore tecnico di Petkovic sia con la Lazio che con la Svizzera, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'obiettivo di mercato viola Ruben Vargas. Queste le sue parole: "È un calciatore serio, molto bravo nell'uno contro uno e che si sacrifica. Tutte le squadre cercano esterni che possano segnare, lui può fare gol ma non ci si può aspettare per caratteristiche tante reti. Riesce spesso a creare superiorità numerica e fa bene anche la fase difensiva. Può giocare su entrambe le corsie anche se nasce come seconda punta".

Un paragone con un calciatore in attività o del recente passato?

"Non mi piace fare paragoni, ognuno ha le sue caratteristiche. Lui è Ruben Vargas e basta. Secondo me con Italiano può fare il salto di qualità perché ha voglia di migliorarsi e a Firenze può trovare il suo ambiente ideale".

A livello caratteriale, che ragazzo è?

"Prima del giocatore viene l'uomo e lui è molto educato e disponibile. Dentro il campo però si fa valere. È un'ottima persona che fa bene anche al gruppo".

