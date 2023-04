MANFREDINI A RFV, Viola maturati. Gasp e Italiano...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il doppio ex della sfida di stasera Thomas Manfredini ha rilasciato un'intervista su Radio FirenzeViola durante "Dodicesimo Uomo". Queste le sue parole sulla gara: "La Fiorentina è in fiducia, stanno ottenendo dei risultati importanti ritrovando stabilità. E' una Fiorentina che adesso è in formissima, sta dando del filo da torcere anche alle big. L'Atalanta deve rialzarsi subito. Prevedo una gara molto bella".

Sull'Atalanta: "Ha dimostrato di saper fare grandi cose. Quest'anno è stata un po' discontinua. In questa gara sarà fondamentale l'approccio. La Fiorentina potrà essere anche un po' stanca viste le coppe, può essere un'occasione per l'Atalanta. Non c'è da temere solo Hojlund ma un po' tutti".

Su Hojlund: "Al giorno d'oggi fare bene una stagione ti dà la possibilità di andare in una big. Ha dimostrato di essere protagonista già da molto giovane. Giocare al posto di gente come Zapata e Muriel significa tanto. Se inizia ad allenarsi con grandi campioni può fare il salto di qualità".

Cosa è cambiato nella Fiorentina da inizio stagione? "Secondo me è cambiata la mentalità nei propri mezzi. Adesso va in gol con più frequenza, prima faceva fatica. Ad oggi i viola sono maturati. Italiano è riuscito a mettere a posto l'ingranaggio. Peccato per l'inizio, però ad oggi la metto tra le prime 6/7 del campionato".

Gasperini o Italiano per una big? "Io ho avuto il piacere di essere allenato da Gasp. Mentre Italiano non lo conosco. Sicuramente sono due allenatori diversi, hanno tipologie di gioco differenti. Ad oggi Italiano è un allenatore che ha fatto grandi passi in avanti. Mentre Gasperini ha fatto un gran lavoro a Bergamo: privarsi di un allenatore come lui per l'Atalanta sarebbe un peccato. Spero che possa rimanere lì. Italiano avrà un percorso differente, se si separerà dalla Fiorentina è destinato ad andare in una big".

Su Biraghi: "Mi dispiace sentire troppe critiche verso di lui. Anche io faccio fatica a trovare un terzino sinistro che fa la differenza più di lui. E' un giocatore secondo me importante, ma anche sottovalutato ma non so il perché. A me piace, e in ottica Nazionale ci può stare eccome".