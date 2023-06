MANFREDINI A RFV, Società viola sta lavorando bene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Christian Manfredini a Radio FirenzeViola

L'ex viola Christian Manfredini ha parlato così di Fiorentina su Radio FirenzeViola, nel corso di "Viola Weekend": "A inizio anno, se qualcuno avesse detto ai viola che avrebbero fatto due finali, tutti ci avrebbero firmato. Poi perdendole uno ci rimane male, ma il percorso che la Fiorentina sta svolgendo è giusto. La strada è questa, per tornare in altre finali e vincerle. La società sta lavorando molto bene”.

Prosegue sulla Primavera: “Si parla sempre dei giovani, poi alla fine non cambia nulla. Stasera c’è l’Under 20 in finale al Mondiale, eppure ne vedo pochi che possano essere pronti per la Serie A. E anche tuttora ne giocano pochi in prima squadra. Per questo una società come la Fiorentina deve puntare sui giovani e tirarli su in prima squadra”.