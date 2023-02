MANDORLINI A RFV, Castro ha qualità: rinnovo ok

Il tecnico Andrea Mandorlini, ex Verona ora al Mantova, ha parlato della sfida tra la sua ex squadra e la Fiorentina a Palla al centro su Radio Firenzeviola. Ecco le sue parole a partire dalla sua nuova avventura tecnica:"Ho avuto problemi personali e sono rimasto fermo ed ora il Mantova di Setti mi ha coinvolto in questo progetto e sono contento di essere tornato e di rimettermi in gioco, la passione non cambia con la categoria"

Sarà sfida salvezza? "Non si può mai dire perciò ogni partita deve essere giocata anche se il vantaggio dei viola è notevole ed ha una qualità maggiore. Certo perdere a Verona metterebbe pressione. Dunque è una partita importante per entrambe"

Verona di Zaffaroni ha ritmo da Europa nel 2023... "Parlando col presidente che è venuto sabato parlavamo proprio di questo nuovo percorso, è rientrata in corsa, è tornato Sogliano con un nuovo tecnico... Riuscire a battere la Fiorentina significherebbe coinvolgere anche i viola nella salvezza e accorciare le distanze. Si sono rimessi in gioco insomma".

Merito di Ngonge e Gaich? "Anche se cambia un interprete le idee di gioco sono quelle. Hanno ritrovato compattezza e consapevolezza più che altro"

Da ex tecnico di Castrovilli, rinnovo giusto? "Gli infortuni lo hanno condizionato tanto ma le potenzialità ci sono, è un giocatore che ha qualità e l'infortunio non inciderà più di tanto. Il rinnovo significa puntarci. Ruolo? Ci devono essere attitudini e qualità che Gaetano ha, ha dimostrato di saper giocare in tutti i ruoli. Questa è una gara importante e magari giocherà. Sono contento se rinnoverà come credo lo saranno lui e la società".

Jovic o Cabral? Due punte possono anche giocare insieme e potrebbero impegnare molto i tre difensori. Italiano sceglierà gli undici migliori"