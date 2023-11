MALUSCI A RFV, Mercato? I viola devono intervenire dietro

FirenzeViola.it

Alberto Malusci a Radio FirenzeViola

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro" per parlare dei temi di attualità di casa viola. Queste le sue parole: "A livello numerico gli esterni offensivi sono tanti. La Fiorentina è invece corta nel reparto difensivo, soprattutto dopo gli infortuni Dodo e Kayodè. Su Mina ancora lo dobbiamo vedere, non sappiamo quale sia il suo valore ancora. Parlando di mercato, è vero che davanti non riusciamo a concretizzare, ma secondo me c'è più bisogno di intervenire dietro".

Secondo lei perché Quarta ha un rendimento così altalenante?

"La differenza che fa grande un difensore, ma in generale tutti i calciatori, sono le motivazioni. Contro le grandi squadre infatti i giocatori della Fiorentina danno sempre il massimo".

