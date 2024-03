MALUSCI A RFV, Lukaku? Lo ferma solo Milenkovic

FirenzeViola.it

Alberto Malusci a Radio FirenzeViola

L'ex giocatore viola Alberto Malusci è intervenuto a Radio Firenzeviola a Palla al Centro: "Bisogna pensare alla Roma, la cosa fondamentale è fermare i due davanti perché se gli dai un millimetro ti mettono in difficoltà. Servono marcature strette. Io metterei Milenkovic su Lukaku e Quarta su Dybala perché si somigliano molto anche fisicamente. Poi dobbiamo stare attenti a non stare troppo alti. Ci vuole una prova attenta anche dal punto di vista tattico".

Che squadra si aspetta? "Eravamo scettici sulla Fiorentina messa con la Lazio invece il pallino del gioco avuto sempre noi, ma stavolta mi aspetto altrettanta attenzione contro la Roma. Ci vuole saggezza ed essere più veloci, perché siamo stati poco svelti anche ierisera, trovare il modo giusto per non pre4ndere infilate e imbarcate

Milenkovic in difficoltà? "Non lo vedo sicuro, ad un certo punto ha spazzato via una palla quando era solo, sintomo di non serenità. Anche sui gol ha sbagliato, mi sembra non stia bene a livello di testa ma su Lukaku posso mettere solo lui e potrebbe essere la partita che gli dà la svolta"

Barak dove utilizzarlo? "Si può metterlo a fare la mezzala ma Italiano aveva lavorato molto per avanzarlo in un ruolo dove ora è chiuso. Ieri ha risolto la partita ma fino ad oggi non era stato così, perché deve giocare ma chi puoi sacrificarlo per farlo giocare visto che Beltran e Bonaventura stanno bene. Con la Roma non c'è Beltran e può giocare lì con Bonaventura nel ruolo visto con la Lazio. Nico io lo riporterei a destra"