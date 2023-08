MALUSCI A RFV, Io darei fiducia a Ranieri. E Nzola...

FirenzeViola.it

Alberto Malusci, ex Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante Palla al Centro: "Siamo a quindici giorni dall'inizio del campionato e la rosa è ancora da completare. Molti giocatori della squadra probabilmente entro una settimana potrebbero non esserci più o essere in partenza per altre destinazioni, e anche se dovessero esserci nuovi acquisti bisognerà comunque concederli il tempo di ambientarsi e abituarsi al gioco di Italiano. Per questo dico che a due settimane dall'inizio della stagione le rose dovrebbero essere già complete e formate".

Qual è la sua opinione su Igor?

"Penso che da quando è arrivato a Firenze è cresciuto molto, ha fatto molti progressi dimostrando di essere un giocatore di buon livello. Purtroppo ancora resta vivo il ricordo delle prestazioni carenti dell'ultima parte della scorsa stagione, soprattutto quella di Praga nella finale contro il West-Ham".

Per quanto riguarda la difesa, quali sono i suoi consigli per questa Fiorentina?

"Penso che alla Fiorentina non convenga acquistare un altro sinistro, perché comunque anche se schierato sul centro sinistra un destro può garantire sempre più facilità e fluidità per quanto riguarda le ripartenze da dietro; in più la squadra ha già a disposizione un difensore come Quarta che vanta un buon bagaglio tecnico. Anche l'argentino ha avuto, come Igor, molti alti e bassi ma comunque ha saputo dare il suo notevole contributo alla squadra".

Cosa pensa di Ranieri?

"Questo ragazzo ha saputo attraverso l'impegno, la costanza e il buon lavoro ritagliarsi il proprio spazio all'interno di questa Fiorentina. Io gli continuerei a dare fiducia per questa nuova stagione, perché in questo modo si potrebbe avere la conferma o meno circa le sue qualità e potenzialità".

Per quanto riguarda l'attacco, cosa ha da dire?

"Io personalmente giocherei con un attacco a tre. Nzola potrebbe avere molto spazio in questa squadra, data anche la presenza di Italiano che lo conosce e già lo ha allenato ai tempi dello Spezia".