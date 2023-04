MALUSCI A RFV, Gol Nzola? Invito a guardare Biraghi

FirenzeViola.it

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina tra le altre, ha parlato a Radio FirenzeViola: "La partita non è stata esaltante ma non si può pretendere che fosse tenuto quel trend di sole vittorie: ci si aspettava la decima, ma lo Spezia non ha dato possibilità di giocare. Stavano dietro la linea della palla e ripartivano, anche con lanci verso Nzola. La Fiorentina ha regalato qualche folata, si è vista voglia di fare qualcosa, ma serviva più determinazione sotto porta. Un po' di cattiveria è mancata e sono difetti che si portano dietro da tanto: il punto sta stretto ma lo teniamo".

Chi ha più colpe sul gol di Nzola?

"Se analizzo l'azione è un lancio lungo di Dragowski: la difesa, invece che a quattro era con Quarta a centrocampo, Dodo e Igor marcavano Maldini e Nzola mentre Biraghi è senza l'uomo. Poteva stringere più centrale e aveva messo una pezza. Poi mi direte che Terracciano forse faceva meglio a rimanere in porta... Se in un reparto non viene fatta una copertura poi le responsabilità se le prendono i vari Igor e Terracciano. Certo, se poi Jovic segna quel gol si parlava anche di un'altra partita... ".

Che ne pensa della politica sui giovani?

"I trofei li lascio agli altri, i settori giovanili devono servire a portare i ragazzi in prima squadra. Chiaro, però c'è da ammodernare il format ed è importante far scendere in campo i giovani senza l'assillo del risultato che portano le retrocessioni, questo va a discapito loro. Ci vorrebbe qualcosa a livello federale".

Italiano rimarrà alla Fiorentina?

"Lo scorso anno ha fatto un ottimo lavoro, in questo si è trovato a dover giocare ogni tre giorni: non ci era abituato e all'inizio ha un po' faticato ma poi è riuscito a immedesimarsi e ha portato i giocatori tutti in condizione. Oggi sceglie sempre i migliori perché stanno tutti bene.