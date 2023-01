MALUSCI A RFV, Dodo deve dare di più, Biraghi...

L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha commentato oggi in esclusiva su Radio Firenzeviola le ultime vicende in casa viola: "Biraghi è un calciatore convocato spesso in nazionale, teniamocelo stretto. In questa Fiorentina ci sono molto cambi ma non su di lui, non capisco perché tante volte non rifiati e venga fatto giocare Terzic".

Dodò? "Lui non è questo, 18 milioni sono tanti e al momento non ha dimostrato di valere questa cifra, deve dare di più ma ieri me lo aspettavo dal primo minuto. E' arrivato da un campionato dove erano fermi ed ha avuto un paio di infortuni, adesso ha bisogno di prendere minutaggio e deve far vedere quello che ha dimostrato in passato, ad oggi ha fatto intravedere poco".

Centravanti? "E' difficile parlarne perchè hanno fatto veramente poco entrambi, non c'è una certezza nei due attaccanti che abbiamo e il gol rimane un problema, col Monza con un attaccante vero il primo tempo eravamo sopra 3-0. Con il Sassuolo era importante portarla a casa e ci siamo riusciti. Per Italiano non è facile scegliere chi far giocare, gli acquisti più importanti di questo mercato di gennaio sono Castrovilli e Nico Gonzalez. In questa prima fase del campionato sono mancate pedine importanti, con un attaccante da doppia cifra non saremmo arrivati così in ritardo".