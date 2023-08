MALUSCI A RFV, Amrabat? Vale almeno 25 milioni

Ascolta l'audio

Viola Amore Mio puntata del 23 08 2023

Ospite in studio durante Viola AmoreMio, l'ex viola Alberto Malusci ha detto la sua sui temi caldi di casa Fiorentina, partendo dalla possibile cessione di Sofyan Amrabat: "Per me Amrabat-Arthur sarebbe una coppia di grande affidabilità, anche se credo che la Fiorentina voglia monetizzare e per questo vorrebbe vendere il marocchino. Credo che la valutazione di 25 milioni possa essere veritiera vista la qualità del calciatore e quanto fatto al mondiale in Qatar.

E su cosa fare sul mercato in questa ultima settimana di trattative, Malusci ha detto: "La Fiorentina secondo me dalla difesa in sù ha abbondanza di scelte. Se dovessi fare un investimento lo farei dietro, però vorrei un giocatore già pronto, che può alzare la qualità. C'è Mina che non è ancora al top, in più c'è anche Quarta che sta vivendo giorni complicati per le voci di mercato. In questo momento ci sono solo due difensori centrali da poter utilizzare".