MALU A RFV, Tra Dodo e Kayode ecco chi cederei

FirenzeViola.it

Malu Mpasinkatu è intervenuto a "Palla al centro" a radio Firenzeviola per parlare di attualità e mercato viola: "Arthur? Per me le due dirigenze stanno già parlando, il nodo era se a Firenze sarebbe ripartito e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Secondo me se c'è la volontà del giocatore che credo non vorrà andare via. Con l'Europa League soldi per Arthur? Sono d'accordo, per questo la partita con il Torino è di vitale importanza per la classifica. E' un po' uno spareggio, una gara fondamentale per tutte e due, a livello psicologico e di classifica appunto. E sarà una partita di grandissimo livello".

Bianco a Firenze con Arthur? Motivo di crescita fondamentale per lui, l'ho visto crescere e seguo il suo percorso, ora aveva bisogno di giocare con continuità, grazie al ds Goretti e a Nesta, e tornerà più maturo per giocare insieme ad Arthur che ha modo di giocare imprescindibile"

Ikoné a destra o niente? "Io lo proverei anche a sinistra o in una posizione alla Beltran, dietro, dove ha giocato anche da ragazzo. Non è che non lo sa fare, ma moduli o non moduli chiunque deve dare di più in questo periodo, per l'Europa League per dimostrare che hai fatto lo step in più"

Paura di perdere Kayode? Non è un pericolo, ci sta che un osservatore vada a vedere uno dei migliori giovani. E' positivo perché dimostra il valore del giovane ma è routine, non necessariamente un'operazione imminente. Ma più che dell'Inter starei attento alle sirene inglesi".

Dodo per fare cassa? "Queste scelte le fa il mercato, se arrivano delle cifre importanti per un giocare piuttosto che per un altro, un giovane lo tieni per se stesso ma anche per fare cassa. Un Dodo sano vale 15 milioni per me".

Dal torneo di Viareggio? "Quattro squadre semifinaliste erano tutte africane, di cui tre nigeriane. Ci sono buoni giocatori ma devono ancora fare uno step in campionati formativi, come nei paesi scandinavi che ne crescono tanti. Se devo fare dei nomi e usare una slot non la libero se non per un crack".

Cosa farebbe con Bonaventura? "Lo si rinnova e lo si accontenta, ha dimostrato che è importante per la squadra, è un leader e un nazionale, si è guadagnato tutto sul campo".