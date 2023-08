MALÙ A RFV, Roma su Beltran? Operazione di disturbo

FirenzeViola.it

Malu' Mpasinkatu a Radio Firenze Viola

Il direttore sportivo Malù Mpasinkatu è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", per commentare l'inserimento della Roma su Lucas Beltran: "Per me è un tentativo di disturbo come succede quando un'operazione non è ufficialmente chiusa. Però penso che per lui sia meglio venire a Firenze... Con Italiano potrebbe crescere meglio, avrebbe più tempo, perché alla Roma il primo attaccante serve come il pane. Lo vedo più adatto ai viola. L'ultima parola spetta a lui, secondo me visto che il discorso con la Fiorentina è già stato intavolato da settimane alla fine la spunteranno i viola".

Si allargheranno i tempi?

"L'operazione di disturbo può durare anche 48 ore ma non di più... Ci si avvicina al campionato e quindi il giocatore prima raggiunge il nuovo club e meglio è".

Ricorda la vicenda di Julian Alvarez?

"Quando arrivanno le inglesi è tutto più complicato, devi farti il segno della croce e sperare in qualche intoppo... A livello economico è un altro livello".