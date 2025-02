RFV Malotti sicuro: "Le scelte di stasera? Quando le cose vanno bene non si cambiano"

Il tecnico Roberto Malotti è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "I tempi supplementari" per parlare della sfida di serata tra Inter e Fiorentina: "Formazione? L'esperienza mi insegna che quando le cose vanno bene non si cambiano mai. Poi a partita in corso uno può fare degli aggiustamenti ma io ripartirei dalla squadra che ha vinto giovedì. Non credo comunque che Palladino si discosterà molto dalle scelte di pochi giorni fa. Ho visto talmente tante cose positive che mi sembra strano che Palladino voglia rivoluzionare l'undici iniziale".

Qual è il suo giudizio su Palladino?

"All'inizio ci ha messo un po' per cambiare, non mi sembra uno che cambia da una partita all'altra. E' un allenatore che ha un'idea di calcio non prettamente offensiva e adatta i giocatori alle sue idee. Mi sembra che i giocatori viola si siano adattati piuttosto bene alla sua filosofia. Palladino nonostante la giovane età è uno che ha preso subito decisioni importanti: mi piace il suo carattere. Sono scelte che danno l'identità all'uomo".

