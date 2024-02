M.SACCHI A RFV, Decreto Crescita importante ma...

FirenzeViola.it

Marco Sacchi, giornalista di Calcio e Finanza, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento", per parlare del Decreto Crescita: "Adesso i club dovranno capire che se vogliono comprare un giocatore importanti dovranno spendere più soldi. E' una battuta d'arresto importante, soprattutto per le big, che finora sfruttavano maggiormente questo tipo di norma".

Pensa che la mancanza che questo strumento possa diminuire la competitività del calcio italiano?

"Bisognerebbe capire cosa ha portato veramente in dote il Decreto Crescita e capire se esso abbia veramente permesso un effettivo salto di qualità delle squadre italiane. Personalmente ritengo che fosse uno strumento utile per i club, ma se poi penalizza i vivai e crea problemi di ordine sociale questo non so dirlo".

Non pensa che alla fine possa esserci una deroga?

"Penso che l'idea fosse quella di trovare correttivi che potessero non farlo sparire definitivamente. In passato era già stato modificato, portando la soglia a un milione di euro e sarebbe stato auspicabile che si prendesse quella direzione lì. E' chiaro che il Decreto Crescita non sia però la panacea di tutti i mali e che sia l'unica cosa in grado di risollevare il calcio italiano. C'è tutto un tema di riforme che deve essere valutato".

