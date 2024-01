M. ORLANDO A RFV, Tutto su Italiano ma il club lo aiuti

FirenzeViola.it

Massimo Orlando a Radio Firenze Viola

L'ex viola Massimo Orlando ha parlato a Radio FirenzeViola durante 'Palla al centro' e ha espresso il suo pensiero sul momento della Fiorentina: "Mi sembra che due anni e mezzo fa sia partito un progetto con Italiano che ha portato a un 2023 fantastico. Credo sia giusto allungare, sempre che la società lo aiuti sul mercato".

Quanto può essere decisivo questo mercato invernale?

"Non amo il mercato finché le trattative non si concretizzano. Manca ancora tanto alla fine della stagione ma tu sei lì e quindi, se la società può fare qualcosa, deve farlo".

Giocare altrove svantaggerà la Fiorentina?

"Giocare in casa ti dà quei 7-8 punti in più perché senti la pressione del pubblico. I tifosi viola non si meritavano tutto questo".

Da calciatore è meglio trovare una squadra molto tesa come il Sassuolo o una squadra serena, senza pressioni?

"Nella serenità viene fuori la qualità dei giocatori, come Berardi. Mentre la paura può bloccare, però c'è da dire che Sassuolo è una piazza che non mette pressione... Dunque loro vivono una certa serenità da questo punto di vista. E per noi è un'altra possibilità per dare l'assalto ai piani alti della classifica".

