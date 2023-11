M. ORLANDO A RFV, Nzola? Scuse finite, a gennaio...

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Massimo Orlando a Radio FirenzeViola

Massimo Orlando, ex centrocampista della Fiorentina, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" sulle difficoltà di rendimento di M'Bala Nzola: "Parto dal presupposto che non è facile per le punte giocare con Italiano, però le scusanti per Nzola sono finite: le partite sono davvero tante e deve venirne fuori, altrimenti la società è giusto che intervenga. Anche se l'allenatore l'ha voluto, succede che un investimento non funzioni. Certo, fa strano che non trovi intesa con Italiano".

Dunque, manca un riferimento là davanti.

"Sì tra l'altro, alle volte, se anche un attaccante non segna, si vede se sta bene e se può andare in gol da un momento all'altro. Nel caso di Nzola, però, non è così e nonostante questo la Fiorentina è al quinto posto".

Quanto alla difesa, di può puntare alla Champions con solo quattro centrali?

"No, la squadra sta crescendo sempre e i risultati arrivano, infatti chi contesta Italiano, secondo me, sbaglia. Tornando alla domanda iniziale, per me un difensore in più va trovato perché la Champions deve essere un obiettivo".

CLICCA QUI per il podcast integrale