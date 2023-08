M. ORLANDO A RFV, Mercato da top. Castrovilli deve andarsene

FirenzeViola.it

Intervenuto a Radio FirenzeViola, l'ex Fiorentina Massimo Orlando ha commentato così i recenti movimenti di mercato dei viola: "La Fiorentina ha fatto tanto ma può fare ancora qualcosa in più, soprattutto in difesa. Serve un centrale affidabile: Mina va bene, ma secondo me la Fiorentina non si fermerà qua. Credo che debba fare tanto anche in uscita perché i giocatori iniziano ad essere tanti. Ma son sicuro che la società si muoverà anche su altri ruoli. Credo che un altro tentativo per uno alla Orsolini o alla Berardi lo farà.

Se restasse Amrabat, anche qualora non trovasse il centrale di cui parlavo prima, la Fiorentina avrebbe fatto un grandissimo mercato. Dobbiamo guardare anche alle cessioni: vendere Igor e Cabral a quelle cifre non è da tutti. Bisogna battere le mani alla società".

E sulla situazione di Gaetano Castrovilli, Orlando ha commentato: "Empatizzo con lui per via dei problemi fisici che anche io ho avuto. C'è solo una soluzione. Se tutto va bene e si riprende il giocatore deve andare a giocare per ritrovare se stesso. Già prima di questa problematica si capiva che Castrovilli non rientrava nei piani di Italiano. Io ripeto, mi dispiace molto per il ragazzo, starà soffrendo molto per la situazione e mi rivedo nelle sue difficoltà".