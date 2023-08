M. ORLANDO A RFV, Farei giocare Amrabat. Male dietro

FirenzeViola.it

Massimo Orlando a Radio Firenze Viola

Queste le dichiarazioni a Radio FirenzeViola, durante "Palla al Centro", dell'ex viola Massimo Orlando: "Che Italiano possa avere difficoltà quando la squadra deve difendersi è evidente. E' un suo limite. Però va anche detto che ieri non c'era tutta questa qualità da inserire... Sì, forse Kouame poteva essere inserito prima, però credo si debba essere più arrabbiati per il fatto che la Fiorentina stava gestendo la partita e poi è andata in difficoltà sul gol del Lecce perché non sa difendersi. Poi c'è chi, come Quarta, è entrato in campo con la faccia di chi è un po' scazzato. Insomma, non sono d'accordo con le critiche, bisogna considerare il periodo, le temperature, il fatto che siamo a inizio stagione".

Chi può essere il sostituto di Arthur?

"Guardando la panchina, a parte Mandragora coi suoi limiti se hai Amrabat che deve andare via lo fai giocare lo stesso. Perché con un giocatore come lui dai sicurezza ai compagni. Non capisco queste cose, evidentemente il rapporto è davvero pessimo. Io ancora spero che l'ex Verona non vada via, perché la Fiorentina ha il dovere di fare la partita".

Anche quest'anno ci possono essere difficoltà in attacco?

"Ricordiamoci Vlahovic... I cross arrivavano e arrivano. La sensazione, al contrario, è che il bomber da venti reti tu non ce l'abbia neanche quest'anno. E poi manca un giocatore dietro che dia garanzie sulle palle alte. Così come gli esterni offensivi che devono fare le diagonali non sono alti. Serve qualcuno che le prenda tutte di testa, ma non sarei preoccupato perché meglio di come ha giocato nel primo tempo la Fiorentina non poteva fare".

Potrebbe servire anche un esterno?

"Nel secondo tempo ho visto male Sottil, non è mai riuscito a saltare l'uomo. Avrei messo Kouame al suo posto".