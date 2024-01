M. ORLANDO A RFV, Con Belotti passo in avanti certo

FirenzeViola.it

L'ex viola Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro".

Ecco le sue parole riguardo il nuovo acquisto Belotti: "Mi piace come persona e mentalià, ha grande personalità e sicuramente è meglio di Nzola quindi si è fatto un passo in avanti. Beltran non mi ha impressionato e non mi piace molto, non può fare la prima punta, Italiano non lo vede molto dato che ha preferito fin da subito Nzola. Anche quest'ultimo non sta rispettando le aspettative dell'allenatore dunque speriamo si possa puntare su Belotti che è intelligente e ancora qualcosa può dare. Se poi arrivasse anche Gudmundsson l'attacco cambierebbe totalmente in meglio e porterebbe entusiasmo allo spogliatoio, all'allenatore e al pubblico, darebbe uno slancio troppo importante".

