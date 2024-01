M. MATERAZZI A RFV, F. Anderson? Può cambiare aria

FirenzeViola.it

© foto di Antonio Vitiello

Matteo Materazzi, agente e fratello dell'ex giocatore Marco, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola Amore mio" per parlare di mercato. Ecco le sue dichiarazioni: "Che mercato mi aspetto? Negli ultimi 5-6 anni è sempre stato di scambi e non di altissimo valore, senza nulla togliere a chi si è spostato. La Fiorentina è una società di alta classifica e cambiano i parametri. Ad esempio se uno del Verona può andare a Firenze lo valuta bene perché valuta il salto di qualità. Per le squadre d'alta classifica ci sono più chance di prendere giocatori da squadre di classifica inferiore. Ngonge? Il Verona ha diversi giocatori in uscita e proverà a cederne alcuni, che sono davvero ottimi".

Mercato italiano o piste estere? "Sicuramente la cosa più semplice è comprare in Italia, l'esperienza ci insegna che uno straniero ha bisogno di un periodo di assestamento se non ha già giocato in in serie A"

Zaccagni è da Fiorentina? "E' da top club, la Fiorentina è a quei livello ma credo che lui ambisca a Premier o Francia. Non credo lasci la Lazio per la Fiorentina, magari la prende in considerazione ma squadre Inter, Milan o Psg possono ambire a lui, per me è uno dei migliori nel ruolo, anche se non sono io il suo agente"

Berardi andrà mai via dal Sassuolo? "E' un mondo difficile, nelle sessioni di mercato passate sembrava fatta con Juve poi con Lazio, che arrivava a pagarlo 18 milioni e non poco dunque, ma poi è rimasto lì ed oggi si fa fatica ad immaginarlo lontano da Sassuolo; che come club non ha esigenze economiche di cedere".

Felipe Anderson ha finito alla Lazio? "Se fosse costante sarebbe un giocatore devastante e il suo problema è stata proprio la discontinuità. Gli basterebbe poco per tornare al centro del progetto laziale mentre ora viene fischiato e lui si butta giù caratterialmente: la cosa più semplice sarebbe cambiare aria"

Champions? "La Fiorentina ha lavorato benissimo, tutti hanno un grandissimo lavoro, allenatore e società. Ho visto il Viola park e da addetto ai lavori sono diventato per questo un simpatizzante viola e lo dico senza conoscere personalmente il presidente ma da osservatore esterno"