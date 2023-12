M.GIORDANO A RFV, Viola amici. Domani gara aperta

FirenzeViola.it

Mario Giordano, giornalista e noto conduttore televisivo di Mediaset nonché grande tifoso del Torino, è intervenuto quest'oggi a Radio FirenzeViola, nel corso della trasmissione "Viola amore mio". Ecco le sue parole in vista del match di domani tra la Fiorentina e i granata: "Con i fratelli viola siamo accomunati dalla stessa antipatia verso una squadra che gioca con una maglia a strane strisce bianconere... Io ho molto a cuore Firenze e la Fiorentina: mio padre mi portava sempre allo stadio a vedere Torino-Fiorentina, che era storicamente una partita molto tranquilla. Me ne ricordo una con Graziani e Pulici finita 4-3 per i granata, a metà degli anni '70. Ma anche i viola erano forti, con Antognoni".

Che gara si aspetta domani sera a Firenze?

"Sarà una gara molto aperta: nonostante il pareggio con l'Udinese il Torino arriva da un buon momento. Entrambe le squadre giocheranno senza paura, con la possibilità di correre dei rischi. Sarà una partita divertente, con tanti gol".

Tra Juric e Italiano chi sceglie?

"Il tecnico viola sta facendo un grandissimo lavoro e ho tanta ammirazione per lui ma io spero nella riconferma di Juric, visto che se ne sta parlando: spero che possa aprire un ciclo nei prossimi anni".

Pensa che Cairo potesse fare qualcosa di più per il Torino?

"I tifosi del Toro si aspettano sempre qualcosa in più, visti i tanti campioni che hanno vestito la maglia granata in passato. Di sicuro la riconferma di certi giocatori è stata buona, a cominciare da Buongiorno che è diventato un vero e proprio simbolo dopo il suo no all'Atalanta".

