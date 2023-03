M.COLOMBO A RFV, Fondi e diritti tv: ecco cosa succede in Lega

La giornalista del Corriere della Sera Monica Colombo è intervenuta a Scanner, trasmissione su Radio Firenzeviola a cura di Giulio Dini, per parlare di diritti tv.

Come vincere la pirateria? "Considerando che è un tema al quale la Lega è sensibile da anni e da tempo sollecita un intervento del Governo, con Abodi si può intervenire ad hoc perché il danno che il mondo del calcio riporta è ingente. Anche perché non si è esaurita la crisi post Covid e dunque credo sia necessario un intervento legislativo e credo sia nel pacchetto di interventi richiesti al ministro".

Sarebbe utile aprire ai fondi "C'è un grande dibattito, l'intervento costò il posto all'allora presidente della Lega Del Pino che ne era fautore. Ora il 13 marzo se ne rparlerà e le forme di interesse sono diverse, si va da semplici forme di finanziamento a chi vuole diventare partner nella media company. Il progetto però pare decadere, anchechi lo sosteneva ora non è più favorevole, come Cairo che si è espresso oggi in tal senso e il Milan che la scorsa settimana ha bocciato l'ingresso dei fondi nella media company. Diverso è un affiancamento per finanziare la Lega.

Cos'è la media company? L'intenzione era creare società che distribuisce e gestisce e commercializza i diritti televisiivi. E questa società era stata intesa copartecipata da fondi e lega ma solo per la parte sportiva. La cassaforte sarebbe stata gestita con i fondi insomma ecco perché molti si sono opposti"

Diritti Champions possono influire sulla A? "Sì, per il fatto che Sky e Amazon avrebbero pagato una cifra vicino ai 300 milioni per la nuova Champions con un più grande numero di partite. Se un colosso come Sky investe tanto sulla Champions, lo sforzo per partecipare al prossimo bando non sarà così ingente. E per questo c'è grande preoccupazione per il bando da licenziare a primavera. Poi è stato bocciato l'emendamento di Lotito per prolungare l'offerta dell'attuale broadcaster"

Ci potrebbero essere possibili outsider? "E' quello che si spera. De Siervo lavora sul tema e spera di coinvolgere ad esempio Apple come nuovo player. Sarà un bando creativo, per tre anni e per cinque anni. Le linee guida del bando di tre anni era state già programmate ma con la modifica della legge Melandri bisogna prevedere anche il più lungo termine previsto".

Lotta per la sopravvivenza della Lega o strategia? "Una strategia c'è, la Lega è diventata più moderna, c'è il centro Var che tutti ci invidiano. Dal punto di vista tecnocologica sopravanza le altre leghe, dall'altro spesso si perde in risse di condominio. E non si capisce come si possono gestire affari di così tanta portata in questo modo"