Lucchesi netto: "Al primo posto delle colpe c'è la squadra. Ma niente giudizi affrettati"

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante " Palla al centro". Queste le sue parole sul momento difficile della squadra: "Al primo posto delle colpe io metto la squadra, in campo vanno i giocatori altrimenti troveremo un alibi alla squadra, c'è da domandarsi se i giocatori arrivati siano da Fiorentina o no, ma aspetterei a dare giudizi troppo affrettati. Non possiamo mettere in discussione un allenatore dopo 5 partite. I giocatori presi uno per uno sono buoni e quindi bisogna dare loro il tempo di ambientarsi. In questo momento c'è bisogno di tranquillità".

"Si, bisogna ripartire dai punti fermi, sei la Fiorentina, non ti puoi permettere di fare un percorso come una neopromossa, la Fiorentina ha giocatori che devono fare di più, c'è bisogno di uno scatto mentale perchè non mi è piaciuto l'atteggiamento dei giocatori contro il Como"." Mi aspetto un clima caldissimo, Pisa piazza straordinaria, parliamo del vero derby della toscana una rivalità che risale a 500 anni fa. Pisa squadra molto concreta e insidiosa credo che sarà una partita in cui la Fiorentina dovrà stare molto attenta".