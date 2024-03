LUCCHESI A RFV, Plzen? Dipende da come ci arrivi. Su parole di Italiano...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Fabrizio Lucchesi a Radio FirenzeViola

L'ex dirigente viola Fabrizio Lucchesi è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro".per parlare di attualità viola a partire dal sorteggio di Conference: "Sulla carta poteva andare peggio ma chi arriva ai quarti è sempre di qualità. L'importante è come ci arrivi e come l'affronti. Per andare avanti hai meno margini di errori e i veri passaggi del turno arrivano ora. Paok o Brugge? Sulla carta c'è qualcosa in più ma le partite difficili sono quelle che affronti quando non stai bene tu, di sicuro ci vuole più "

Sulle parole di Italiano: "Anticipare non dà vantaggio, sei in un momento delicatissimo e questo è l'iniizio della fine di un percorso ma non è detto che sia un dramma. Dopo tre anni se hai bisogno di qualcosa in più è giusto che le strade si dividano, ma almeno a marzo si sa che le parti si sono parlati. Se è vero che l'epilogo è quello ritornarci sopra da parte della dirigenza è peggio, smentire non serve".

Pressione alla società in tempi sbagliati? Situazione forse anticpatica ma da parte Italiano ti dice che correttamente non sta a lui raccontare all'esterno perché sta al datore di lavoro. Da qui alla fine dovranno convivere con questa domanda.

Sostituti? Dovranno decidere il manager, se non resta Pradè, poi valuteranno come e con chi ripartire. Possanzini è quello che tra i giovani sta facendo bene. Bisogna capire anche con quale squadra se giovane o meno, la scelta è sempre difficile.

Atalanta da affrontare tre volte? Conterà la parte mentale anche se l'Atalanta è favorita. Però la Fiorentina è fastidiosa perciò nessuna delle due può prendere gli impegni sotto gamba. Ma la Fiorentina deve giocare da Fiorentina e credo non sia inferiore a nessuna, con quel pizzico di spavalderia di chi vuole ridare un po' di luce ad una stagione che ha avuto anche qualche ombra.

Cosa farebbe con Belotti? "Prima di riscattarlo devo capire chi sarà l'allenatore e che profilo cerca. Però fin dall'inizio l'ho valutata una buona operazione"