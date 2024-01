LUCCHESI A RFV, Mercato? Diamo fiducia alla dirigenza

FirenzeViola.it

L'ex dirigente sportivo gigliato, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" per parlare di Fiorentina: "Per me non si devono prendere giocatori normali e soprattutto si deve valutare ogni operazione in maniera accurata. Tant'è che io aspetterei lunedì, cioè un volta usciti dal clima partita, a procedere sul mercato".

Che cosa si aspetta dalla prossima metà di stagione da parte dei gigliati?

"Sarà difficile fare i punti del giorone d'andata, in cui la Fiorentina ha capitalizzato al massimo. Ripeto: se si deve intervenire sul mercato tanto per farlo, meglio di no. Io credo che i viola faranno qualcosa, e che stiano aspettando di capire i margini di manovra per qulcuno che hanno già per le mani".

Che idea si è fatto delle critiche che vengono mosse ai dirigenti della Fiorentina?

"Il giudizio dei tifosi deve essere sui risultati finali, era qualche anno che non si vedeva una classifica come quella attuale. La Fiorentina è una grande squadra, nel nostro mestiere è bravo chi sbaglia meno, non chi non sbaglia affatto. Ritengo il giudizio sostanzialmente positivo. Diamo il tempo a questi professionisti di lavorare".