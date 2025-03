RFV Lucarelli su Napoli-Fiorentina "Bella sfida tra Kean-Lukaku. Scelta viola di non prendergli un vice? Vi spiego"

vedi letture

L'ex attaccante di Parma e Napoli tra le altre ed attuale allenatore Cristiano Lucarelli è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Weekend" per parlare di attualità viola: "Sto facendo un po' di aggiornamento, andando a vedere partite ogni settimana e conoscere giocatori nuovi e imparando qualcosa a livello tattico. Mi manca il calcio ma resto attaccanto all'argomento" premette sul suo perdiodo senza panchina.

Cosa pensa del campionato alla luce delle tante defezioni in Champions?

"Il campionato di A è sempre un po' lo stesso e rimane un passo indietro ad altri campionati, qualche anno fa gli stranieri più importanti ambivano a venire, ora o sono giovani o a fine carriera e siamo ancora a discutere di stadi e centri sportivi. Siamo indietro come strutture e programmazione"

Che sfida è quella tra Kean e Lukaku?

"C'è da sperare che Kean abbia superato il trauma sotto ogni punto di vista e sia libero mentalmente per fare partite fisiche e intense con duelli aerei come è abituato a fare. Kean è il giocatore tra virgolette giovane con migliori prospettive, Lukaku dal punto di vista dell'esperienza dà un bel taglio di soluzioni, facendo salire la squadra, si porta via giocatori... Insomma sarà una bella sfida, sia quella tra le due squadre che cercano di giocare e speculano poco e poi c'è quella tra i due attaccanti. Chi prenderei? Io li metterei anche insieme, il meglio di sé lo sta dando quest'anno come punta centrale per la fiducia e la responsabilità che gli è stata data ma secondo me può giocare anche in coppia. I due giocatori sarebbero insomma compatibili".

La Fiorentina non ha una alternativa pura, come giudica questa scelta?

"Considerando la forza economica di Commisso, escludo che non ci fosse la forza economica per prendere una punta perciò o si è voluta riconfermare questa fiducia enorme verso Kean e voluto riconoscergli la leadership oppure la dirigenza e Palladino non hanno individuato il giocatore giusto e dunque hanno valutato che prendere tanto per prendere non sarebbe stato utile e dunque tanto valeva trovare altre soluzioni e idee tattiche nella rosa che spesso fanno anche la fortuna dei club".

Zaniolo lo vede prima punta?

"Potrebbe averle, ha forza fisica, ha la spinta e lo strappo; può avere anche caratteristiche di attacco alla profondità. Non mi scandalizzerei se venisse utilizzato in quel ruolo in caso di necessità".