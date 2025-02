RFV Luca Cecconi: "Al posto di Kean punterei più su Beltran che su Zaniolo. Occhio al Como"

vedi letture

Il doppio ex di Fiorentina e Como Luca Cecconi ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante "Garrisca al Vento". Queste le sue parole su Inter-Fiorentina dopo il ko viola: "Hanno inciso molto gli episodi, il risultato è sempre stato in bilico. Sia nella gara di giovedì che nell'ultima, la Fiorentina per i miei gusti ha avuto una tattica troppo difensiva. Io preferivo la Fiorentina del primo periodo, che era pù offensiva e pressava un po di più nella metà campo avversario. Mi piace di più questa idea e la farei definitiva. Alla fine però è servito anche questo atteggiamento più difensivo per ripartire nel recente momento di difficoltà".

Con il Como mancherà Moise Kean... "Sarebbe un azzardo buttare dentro Caprini che è un 2006. Il Como sta facendo molto bene, e Caprini ha giocato ancora troppo poco in Prima Squadra. Andrei più su Beltran o su Zaniolo. Il primo lo può fare anche se lo ha fatto poco con Palladino, anche Zaniolo lo può fare, anche lui è stato cambiato su più ruoli in carriera. Forse la soluzione migliore potrebbe essere più Beltran che è più punta".

Il Como ha messo in difficoltà un po' tutti in Serie A, che partita sarà? "Il Como ha una mentalità consolidata. Secondo me ha giocatori buoni, di valore. Per la Fiorentina sarà un avversario difficile, giocano bene, è una squadra da prendere con le molle".

Per l'intervista integrale ascolta il podcast!