LONGO A RFV, Ecco quale modulo può usare Italiano

© foto di www.imagephotoagency.it

Così a Radio FirenzeViola durante il "Social Club" mister Moreno Longo sulla sconfitta della Fiorentina a Lecce: "Non si può mai abbassare la guardia per nessun motivo, le partite sono sempre aperte. Ma questo avvenimento deve essere la leva per ricambiare nuovamente l'andamento della stagione della Fiorentina".

Italiano fatica a cambiare?

"Qualcuno è più attaccato rispetto a un certo modulo proprio perché crede molto nel lavoro settimanale, poi nel calcio di oggi contano sempre di più i principi. Credo che la Fiorentina abbia più possibilità di rendere al meglio facendo quello che l'allenatore sente di proporre".

Quale può essere un modulo che meno sconfessa i principi di Italiano ma che valorizza la sua squadra?

"Il tecnico viola è molto scrupoloso e credo continuerà con la difesa a quattro, forse può andare bene anche l'albero di Natale. Se poi vediamo ciò che ha proposto la Fiorentina, al di là del modulo, si è optato per portare tanti uomini oltre la linea della palla. Quindi con poche posizioni fisse".