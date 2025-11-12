RFV Lo Monaco: "La Fiorentina non aveva un gioco, un'anima e nemmeno un'identità"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" analizzando la situazione della Fiorentina in questo momento. Ecco le sue dichiarazioni: "Riguardo la direzione sportiva si è scelto la continuità perché Goretti era già lì, era il responsabile dell'aria tecnica e del gruppo degli osservatori, mentre per quanto riguarda l'allenatore era una strada assolutamente giusta da percorrere visto la situazione. La Fiorentina non aveva un gioco, un' anima e nemmeno un'identità. Dopo l'ultima partita le parole di Vanoli mi sono piaciute molto, per esempio quando dice che bisogna cambiare vestito, che dobbiamo giocare con la testa da squadra, che dobbiamo giocare ogni partita come se fosse l'ultima, ogni punto è buono per andare avanti e questa è la mentalità giusta che ci vuole. In campo vanno i giocatori, sono loro gli interpreti e sono loro che devono trovare le risorse mentali per potere reagire in questo momento. L'idea deve essere quella di giocare ogni partita come fosse l'ultima e poi a gennaio se c'è da correggere qualcosa è giusto che si faccia. Alla Fiorentina mancano attaccanti esterni, le squadre quando si costruiscono, si costruiscono con il concetto della coppia per ruolo".

Cosa ne pensa delle parole del designatore e commissario tecnico della Nazionale di questi giorni?

"Mi sembra strano che il tecnico della Nazionale abbia detto che Kean non doveva giocare perché lui gioca per la Fiorentina e mi sembra un po' fuori luogo. Per quanto riguarda Ranieri mi sembra che si stia facendo un gioco al massacro per il ragazzo, non è assolutamente un fulmine di guerra, è un buon difensore e in questo momento sta pagando l'attaccamento alla maglia e sente molto questo momento negativo della Fiorentina che lo porta a strafare".

