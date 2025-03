RFV Lo Monaco: "Il problema della Fiorentina non è Terracciano. Djuricic sembrava un fenomeno"

Pietro lo Monaco, dirigente sportivo è intervenuto a "Radio FirenzeViola" durante la trasmissione "Viola Amore Mio" per parlare dell'attuale situazione della Fiorentina, queste le sue dichiarazioni: "Se Terracciano avesse fatto una partita monstre e la Fiorentina avesse portato a casa il risultato nessuno avrebbe detto nulla, una giornata nera può capitare a tutti, i viola non hanno perso per colpa sua ma perché alla lunga molla e non riesce a stare concentrata per 90 minuti. La Fiorentina perde perché a centrocampo non ci sono punti di riferimento, serve semplicità basta vedere come Ranieri ha fatto rinascere la Roma".

Si può vivere un secondo tempo così?

"Non è la prima volta che la Fiorentina molla prima della fine dei 90 minuti, se a Napoli risuccederà la Fiorentina tornerà a casa con un pugno di mosche".

Nonostante gli accordi con Terracciano, secondo lei chi doveva giocare?

"Io sono sempre stato per schierare la migliore formazione, un allenatore ha il dovere di considerare tutti i giocatori sullo stesso livello, però se uno è più bravo deve giocare lui, Terracciano l'errore che fa sul secondo gol non lo può fare".

Giovedì chi farebbe giocare tra Terracciano e De Gea?

"Palladino deve mantenere fede alla sua parola oramai farei giocare Terracciano, ma se ripenso che ieri la Fiorentina ha fatto passare Djuricic per un fenomeno è evidente che il problema non sia solo il portiere".

Come vede la Fiorentina nella sfida di domenica a Napoli?

"La Fiorentina a Napoli deve giocare come la Fiorentina d'inizio campionato con spavalderia, non ha niente da perdere sennò rischia di finire in tragedia".

