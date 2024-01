LO MONACO A RFV, Viola favorita oggi. Sul mercato...

FirenzeViola.it

Pietro Lo Monaco, direttore generale del Novara e dirigente sportivo di lungo corso, ha parlato quest'oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Chi si compra?". Ecco le sue riflessioni sul momento della Fiorentina, tra calciomercato e impegni in Supercoppa: "Il Napoli vive un momento critico, con risultati non all'altezza delle aspettative generali. La Fiorentina invece è in una posizione prestigiosa della classifica e ha offerto un tipo di calcio straordinario. Reputo quella viola una società modello, in spolvero: il centro sportivo di Bagno a Ripoli è qualcosa di straordinario che porterà 5 punti in più a campionato e farà lievitare il brend della società. Vedo la Fiorentina leggermente favorita per la fame che ha: il Napoli mi pare inconsciamente appagato, dopo lo scudetto. Il mordente azzurro non è più lo stesso. Resta in ogni caso, quella di stasera, una gara equilibrata".

Vede una Fiorentina in ritardo nel mercato di gennaio?

"Quelo invernale è un mercato di riparazione e non di programmazione. Se la Fiorentina è quarta in classifica vuol dire che è un gruppo che ha raggiunto un certo rendimento e quindi, forse, non deve "rimediare" a qualcosa. Il mercato di gennaio oltretutto non porta mai in dote giocatori forti: chi ha i buoni giocatori se li tiene".