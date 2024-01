LO MONACO A RFV, Terracciano? Prenderei più un centrale

Ascolta l'audio

Pietro Lo Monaco a Radio Firenze Viola

Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, è intervenuto a "Social Club" su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina: "Da come me lo hanno descritto il Viola Park è una struttura meravigliosa e dimostra che la società vuole fare strada. Io sono dell'idea che il centro sportivo porta tre o quattro punti in più in classifica. Per quanto riguarda il mercato credo che la necessità di avere un nuovo esterno di attacco la si conosceva da tempo. Ora bisogna trovare i giocatori che si adattano bene al modus operandi di Italiano perché Vincenzo è un valore aggiunto per questa Fiorentina.

Un nome che mi piace molto personalmente è Vicente Pizarro del Colo Colo, un attaccante classe 2005 che gioca già titolare e che mi ricorda tantissimo il primo Batistuta. Beltran? Non è una prima punta, in Argentina ha sempre giocato da sotto punta o da trequarti e per questo sta faticando in viola. Infantino è una mezz'ala sinistra in un 4-3-3, fossi la Fiorentina non lo manderei via in prestito perché Italiano può farlo fruttare. Terracciano del Verona? La Fiorentina in quel ruolo ha già Kayode e non capisco perché bisogna prendere un altro terzino, fossi i viola prenderei un centrale".